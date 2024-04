Patrik Antonius gewinnt Monte Carlo Super High Roller

Patrik Antonius hat erneut seine bemerkenswerte Langlebigkeit und sein Können im High-Stakes-Poker unter Beweis gestellt. Antonius gewann den EPT Monte Carlo €100.000 Super High Roller für €1.967.440 und setzte sich gegen ein rekordbrechendes Teilnehmerfeld von 72 Spielern durch.Als einer der erfolgreichsten Spieler in der Geschichte des Fernsehpokers spielt Antonius seit zwei Jahrzehnten in den höchsten Stakes.

Er wurde 2005 EPT Main Event-Champion, zu einer Zeit, als viele seiner heutigen Gegner noch nicht alt genug waren, um das Spiel überhaupt spielen zu dürfen. Seitdem hat sich Poker weiterentwickelt, aber Antonius blieb an der Spitze.

„Ich war schon da, bevor irgendwelche dieser Solver ins Spiel kamen“, sagte Antonius in einem Interview nach dem Sieg mit Joe Stapleton. „Aber es gibt immer noch das menschliche Element. Ich denke, ich habe eine ziemlich gute Balance zwischen diesen beiden gefunden“, fügte er hinzu.

Jetzt kann der 43-jährige Finne, der in Monaco lebt, einen weiteren prestigeträchtigen Titel für sich beanspruchen, um sein Vermächtnis auf der Tour weiter zu festigen.

„Die EPTs begannen genau in den Jahren, als ich anfing, Turnierpoker zu spielen. Dann habe ich lange Zeit keine Turniere gespielt, vielleicht 10 Jahre“, erinnerte sich Antonius an seine Pokerkarriere.

Nachdem er sich hauptsächlich auf Cash Games konzentriert hatte, kehrte Antonius zur EPT zurück, als die High Roller zu festen Bestandteilen der Turnierszene in Europa und darüber hinaus wurden. „Es waren immer schöne und spannende Turniere zum Spielen“, sagte er.Antonius kam 2012 beim ersten EPT Monte Carlo Super High Roller in die Geldränge und belegte damals den vierten Platz. Zwölf Jahre später verließ er die Salle des Etoiles mit der begehrten Trophäe in der Hand.„Siebenstellige Gewinne fühlen sich immer besonders gut an“, sagte Antonius, als er seinen zweitgrößten Live-Poker-Gewinn beanspruchte.