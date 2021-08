Sprinter Ackermann wechselt zu Pogacar-Team UAE

Topsprinter Pascal Ackermann (Kandel) fährt künftig an der Seite von Tour-Sieger Tadej Pogacar. Der 27-Jährige wechselt zur kommenden Saison vom deutschen Radrennstall Bora-hansgrohe zum UAE Team Emirates, er unterschrieb einen Zweijahresvertrag, wie das Team mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten am Samstag mitteilte.