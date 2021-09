Rad-WM: Lisa Brennauer verpasst Medaille

Am Morgen hatte Linda Riedmann (Karbach) dem Bund Deutscher Radfahrer (BDR) die dritte Medaille der Titelkämpfe beschert. Riedmann gewann den Sprint einer Verfolgergruppe und sicherte sich Bronze. Gold ging an die Britin Zoe Backstedt. Die deutschen Starter hatten zuvor Gold in der Mixed-Staffel und Bronze im Zeitfahren der Juniorinnen durch Antonia Niedermaier (Bad Aibling) geholt.