20 Festnahmen: Polizei stellt gestohlene Räder des italienischen WM-Teams sicher

Die während der Bahnrad-WM in Roubaix gestohlenen Räder des italienischen Teams sind wieder aufgetaucht. Die Polizei stellte die 22 Räder im Wert von 500.000 Euro in Bukarest sicher. Im Zusammenhang mit dem Diebstahl wurden 20 Personen festgenommen. Dies berichteten italienische Medien am Freitag.