Bahn-WM: Gold-Verfolgerinnen und Hinze führen BDR-Team an

Im Sprint-Bereich ruhen die deutschen Hoffnungen auf der Cottbuserin Hinze, die bei der WM 2020 in Berlin Gold im Sprint, Teamsprint und Keirin geholt hatte. Pauline Grabosch, im Vorjahr mit Hinze Teamsprint-Weltmeisterin, und Lea Friedrich, die in Tokio an der Seite von Hinze Silber geholt hatte, sind in Roubaix ebenfalls am Start.