Bahnrad-WM: Emma Hinze sprintet erneut zu Gold, Silber für Friedrich

Hinze, für die es der insgesamt fünfte WM-Titel war, wiederholte damit wie zuletzt die Erfurterin Kristina Vogel (2014/15 und 2016/17) ihren Sprint-Erfolg bei Weltmeisterschaften. Bei der WM 2020 in Berlin war Hinze mit drei Titeln im Sprint, Teamsprint und Keirin die überragende Athletin. In Roubaix steht das Keirin-Finale zum Abschluss am Sonntag an.