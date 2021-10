Brennauer fiebert Roubaix-Premiere der Frauen entgegen

Das Frauenrennen auf dem Kopfsteinpflaster in der "Hölle des Nordens" wird am Samstag erstmals ausgetragen. Der Kurs führt über 116,4 km von Denain ins berühmte Velodrom von Roubaix. Zu bewältigen sind 17 Pave-Sektoren mit einer Länge von insgesamt 29,2 km. Auf den letzten 85 km gleicht die Strecke der des Männerrennens am Sonntag.