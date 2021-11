„Kurz, aber hart“: Sprint-Queen Hinze freut sich auf die Champions League

"Ich gehe mit einem sehr guten Gefühl aus der WM. Es gibt mir schon Rückenwind zu sehen, dass meine Leistung stimmt und gut ist - und dass ich sie vor allem auch abrufen kann, was mir in Tokio vielleicht nicht so gut gelungen ist", sagte Hinze vor der ersten Station der Serie. Nach Mallorca folgen noch vier weitere Rennen, die Champions League endet am 11. Dezember in Israel.