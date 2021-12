Bahnrad-Weltmeisterin Pieters nach Sturz im künstlichen Koma

Die 30-Jährige war im Trainingslager der niederländischen Nationalmannschaft im spanischen Calpe am Donnerstag gestürzt und sofort in Alicante operiert worden, um den Überdruck im Kopf zu verringern. Die Folgen des Unfalls seien erst abzusehen, wenn Pieters aus dem Koma erwache, hieß es in der Mitteilung.