Bernal äußert sich nach Unfall: Beinahe querschnittsgelähmt

Bernal war im Universitätsklinik La Sabana zweimal operiert worden und wurde auf der Intensivstation betreut, nachdem er am Montag im Training mit einem Bus kollidiert war. Der Profi vom Team Ineos Grenadiers erlitt Brüche an einem Wirbel, am rechten Oberschenkel, an der rechten Kniescheibe und an mehreren Rippen sowie eine Verletzung der Lunge.