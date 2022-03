Radsport: Higuita übernimmt Führung bei der Katalonien-Rundfahrt

Das Duo war bereits am ersten Berg des Tages ausgerissen und verteidigte seinen Vorsprung an der Costa Daurada erfolgreich. Higuita nahm dem Portugiesen Joao Almeida (UAE Team Emirates) das Trikot des Gesamtführenden ab, auch in der Bergwertung liegt er nun an der Spitze. Zweiter im Gesamtklassement ist Carapaz mit 16 Sekunden Rückstand. Almeida (+52 Sekunden) fiel auf Platz drei zurück.