Dauphine: Roglic stürmt über den Galibier ins Gelbe Trikot

Der dreimalige Vuelta-Sieger Roglic hatte nach dem Ritt über die berüchtigten Tour-Pässe Col du Galibier (2620 m) und Col de la Croix de Fer (2068 m) 13 Sekunden Rückstand auf Verona. Damit geht Roglic am Sonntag mit 44 Sekunden Vorsprung auf den dänischen Tour-Zweiten Jonas Vingegaard, ebenfalls ein Jumbo-Visma-Fahrer, in die Schlussetappe am Sonntag. Diese endet nach 138,8 km mit einer schweren Bergankunft auf dem Plateau de Salaison.