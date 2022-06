Radsport: Kämna verlängert mit Bora

Teamchef Ralph Denk bezeichnete Kämna als einen „außergewöhnlichen Fahrer. Sein Talent macht ihn unglaublich vielseitig, was für uns als Team natürlich eine sehr komfortable Situation ist, weil man ihn in unterschiedlichsten Rollen einsetzen kann.“ Zuletzt hatte Denk davon gesprochen, dass er in Kämna auf Sicht einen potenziellen Anwärter auf eine Top-Platzierung bei der Tour de France sieht.