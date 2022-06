Tour de Suisse: Pinot gewinnt 7. Etappe - Higuita in Gelb

Neuer Mann in Gelb ist der 24-jährige Kolumbianer Sergio Higuita (Bora-hansgrohe) - mit zwei Sekunden Vorsprung auf Geraint Thomas (Großbritannien/Ineos Grenadiers) und 19 Sekunden auf den bisherigen Gesamtführenden Jakob Fuglsang (Dänemark/Israel-Premier Tech). Thomas, Sieger der Tour de France 2018, geht als Favorit auf die Schlussetappe. Am Sonntag wartet auf die Fahrer ein 25,6 km langes Einzelzeitfahren in Vaduz.