Tour de Suisse: Schachmann bei Impey-Sieg im Hauptfeld

Für den 28-Jährigen war am Mittwoch nach seinem Malheur vom Vortag schon die Zielankunft ein Erfolg. Denn vor dem Start der Etappe war sein Sportlicher Leiter Jens Zemke vom Durchhaltevermögen des deutschen Topfahrers, der durch den Sturz vom zweiten Platz der Gesamtwertung aus den Top 10 rutschte, nur mit Einschränkungen überzeugt gewesen: "Wir müssen sehen, wie es ihm während der Etappe geht. Denn er hat schon etliche Wunden und ganz schön was abgekriegt. Aber die Moral ist da und er hat gesagt, dass es ihm nicht so gut geht, sei kein Grund nicht zu performen. Da ist er schon zäh." Schachmann hatte am Dienstag bei dem Massensturz im Hauptfeld 4,5 km vor dem Ziel in Grenchen mehrere Hautabschürfungen und einige Hämatome erlitten.