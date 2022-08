Bahnrad-EM: Deutsches Trio im Keirin-Halbfinale

Weltmeisterin Lea Sophie Friedrich hat am Dienstag ihre Auftakthürde im Keirin-Wettbewerb der Bahnrad-EM in München locker gemeistert und ihren Vorlauf gewonnen. Sie zog souverän ins Halbfinale am Nachmittag ein. Friedrich peilt nach dem Triumph im Teamsprint ihre zweite Medaille an. Dreifach-Europameisterin Emma Hinze verzichtete auf einen Start.