Carapaz wechselt zu EF - Bora-hansgrohe ohne Kelderman

"Ich bin jemand, der immer mehr will, wenn er etwas gewonnen hat. Ich will die Tour de France gewinnen, und ich weiß, dass das möglich ist", sagte Carapaz, der bei Ineos in Sachen Tour zumeist im Schatten anderer Topfahrer wie Egan Bernal und Geraint Thomas gestanden hatte. 2021 hatte er immerhin Platz drei bei der Frankreich-Rundfahrt belegt.