Deutschland Tour: Ewan gewinnt erste Etappe - Kanter Dritter

Felix Groß (Feuchtwangen/UAE Team Emirates) als Vierter, Tim Torn Teutenberg (Mettmann/Nationalteam) auf Platz acht und Marius Mayrhofer (Tübingen/DSM) auf Rang zehn rundeten das starke deutsche Ergebnis als weitere Fahrer in den Top 10 ab. Zeitfahr-Weltmeister Filippo Ganna, der den Prolog am Mittwoch in Weimar gewonnen hatte, verteidigte das Rote Trikot des Gesamtführenden erfolgreich.