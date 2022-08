Deutschland Tour: Kristoff gewinnt zweite Etappe

Wie schon am Vortag war Max Kanter (Movistar) bester Deutscher. Nach Rang drei am Donnerstag holte der Cottbuser am Freitag den fünften Platz, Kristoffs Teamkollege Georg Zimmermann (Augsburg) wurde Zehnter. Das Rote Trikot des Gesamtführenden trägt nun der Italiener Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost), Tagesdritter am Freitag. Der bislang Führende Zeitfahr-Weltmeister Filippo Ganna fiel auf Rang drei noch hinter Kristoff zurück. Das Trio ist allerdings zeitgleich.