Radsport: Fünfmal WM-Gold für deutsches Para-Team

Teuber (C1), Hausberger (C2) und Brachtendorf (C5) siegten am Freitag jeweils im Zeitfahren. "Ich habe in meiner Karriere schon viel erlebt, aber nach vier Jahren Pause und in meinem Alter noch einmal Zeitfahr-Weltmeister zu werden, das ist schon ganz besonders für mich", sagte der fünffache Paralympics-Sieger Teuber (54).