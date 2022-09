Straßenrad-WM: Deutsche Frauen peilen Top-10-Platzierung an

Bundestrainer Andre Korff sieht die deutschen Radfahrerinnen für das WM-Straßenrennen im australischen Wollongong am Samstag „gut aufgestellt“. Vor allem die deutsche Meisterin Liane Lippert (Friedrichshafen) „sollte schon in die Top 10 fahren können“, sagte der 49-Jährige bei einer Medienrunde am Donnerstag.