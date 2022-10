Bahn-WM: Friedrich verpasst Gold , Emma Hinze holt Bronze

Die Titelverteidigerin war im Halbfinale an Gros gescheitert, sicherte sich im kleinen Finale aber Bronze. Hinze (25), die 2021 vor Friedrich Gold geholt hatte und als erste Deutsche zum dritten Mal in Folge Sprint-Weltmeisterin hätten werden können, besiegte im Duell um Platz drei die Niederländerin Laurine van Riessen 2:0. Im Halbfinale hatte sie in drei Läufen gegen die frenetisch angefeuerte Gros verloren.