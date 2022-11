WM im Wüstenstaat: Rad-Freestyler hoffen auf Medaillen

Für den Bund Deutscher Radfahrer (BDR) geht es zum Jahresabschluss in die Wüste: Am Wochenende findet die WM der BMX-Freestyler und Trial-Spezialisten in Abu Dhabi statt - mit guten Medaillenchancen für das Team um die EM-Zweite Kim Müller. Für die Freestyler geht es bei den Weltmeisterschaften dazu schon um die ersten Startplätze für die Olympischen Sommerspiele in Paris 2024.