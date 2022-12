Olympiasiegerin Brennauer wird Verbandstrainerin

Brennauer hatte nach den European Championships in München im August ihre Karriere beendet. Im November absolvierte sie erfolgreich die Ausbildung zur A-Trainerin. Brennauer hatte 2021 in Tokio in der Mannschaftsverfolgung triumphiert und auch zweimal WM-Gold gewonnen. Bei der EM in München gewann sie mit dem Team und holte Silber in der Einerverfolgung.