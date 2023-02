Bahnrad-EM: Zweimal Bronze für Deutschland

Die erfolgsverwöhnten deutschen Bahnradfahrerinnen haben bei den Europameisterschaften in der Schweiz die erhoffte Goldmedaille in der Mannschaftsverfolgung verpasst. Die drei Tokio-Olympiasiegerinnen Franziska Brauße, Lisa Klein und Mieke Kröger sowie Laura Süßemilch sicherten sich im kleinen Finale gegen Frankreich immerhin noch Platz drei.

Der EM-Titel in der Mannschaftsverfolgung ging an die Frauen aus Großbritannien, die sich in einem chaotischen Finale gegen die amtierenden Weltmeisterinnen aus Italien durchsetzten. Die deutschen Männer landeten in der Besetzung Benjamin Boos, Nicolas Heinrich, Tobias Buck-Gramcko und Theo Reinhardt beim Sieg von Italien auf Rang sechs.