Evenepoel-Team gewinnt Mannschaftszeitfahren der UAE Tour

Weltmeister Remco Evenepoel hat sein Team Soudal-Quick Step zum Sieg im Mannschaftszeitfahren der UAE Tour geführt. Die Equipe um den Belgier bewältigte den 17,3 km langen Kurs in Abu Dhabi am Dienstag in 18:17 Minuten und war damit eine Sekunde schneller als das Team EF Education-EasyPost um den deutschen Radprofi Georg Steinhauser (Scheidegg).