Radsport: Pogacar gewinnt Saisondebüt in Spanien

In seinem ersten Radrennen in 2023 hat der zweimalige Tour-de-France-Sieger Tadej Pogacar den Halbklassiker Jaen Paraiso Interior in Spanien gewonnen. Nach einer leichten Krankheit im Januar hatte der Slowene vor wenigen Tagen seinen Start bei der UAE-Tour in den Vereinigten Arabischen Emiraten (20. bis 26. Februar) abgesagt, das Etappenrennen im mittleren Osten hatte der 24-Jährige zuvor zweimal in Folge gewonnen.