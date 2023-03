Katalonien-Rundfahrt: Roglic sichert sich den Gesamtsieg

Der slowenische Radprofi Primoz Roglic hat zum ersten Mal in seiner Karriere die Katalonien-Rundfahrt gewonnen. Auf der finalen Etappe hielt der 33-Jährige vom Team Jumbo-Visma seinen direkten Konkurrenten um den Gesamtsieg, den Weltmeister Remco Evenepoel aus Belgien, in Schach. Evenepoel, der sich im Sprint immerhin den Tagessieg sicherte, fehlten in der Gesamtwertung am Ende sechs Sekunden auf Roglic.