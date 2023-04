Deutschland Tour 2023 mit Chancen für Klassikerspezialisten

Ein Prolog in St. Wendel, drei Tage für Klassikerspezialisten und ein Massensprint zum Abschluss: Die fünfte Auflage der Deutschland Tour seit ihrer Wiedereinführung bietet vor allem angriffslustigen Fahrern Chancen auf den Gesamtsieg. Wie die Veranstalter am Mittwoch bekannt gaben, führt das fünftägige Rennen ab dem 23. August über 724 Kilometer durch fünf Bundesländer, der Sieger wird in Bremen gekürt.