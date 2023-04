Hayter gewinnt zweite Etappe der Tour de Romandie

Der britische Radprofi Ethan Hayter hat das zweite Etappe der Tour de Romandie in der Schweiz gewonnen. Der 24-Jährige vom Team Ineos Grenadiers sprintete am Donnerstag nach 162,7 km zum Sieg in La Chaux-de-Fonds und verwies dabei den Spanier Juan Ayuso (UAE Team Emirates) und den Franzosen Romain Bardet (DSM) auf die Plätze. Hayter übernahm durch seinen zweiten Saisonsieg auch die Führung in der Gesamtwertung.