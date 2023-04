Radsport: Pogacar gibt Update nach Sturz bei Lüttich-Bastogne-Lüttich

Radstar Tadej Pogacar soll nach seinem schweren Sturz beim Klassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich in anderthalb Monaten wieder vollständig fit sein.

In den kommenden Tagen kann der 24-jährige Slowene aber schon mit etwas Indoor-Training beginnen.

Der Tour-Sieger von 2021 und 2022 hatte sich am vergangenen Sonntag einen Kahnbeinbruch am linken Handgelenk zugezogen und war sofort in Genk operiert worden.