Tour de Romandie: Ayuso gewinnt Zeitfahren

Radprofi Juan Ayuso hat das Einzelzeitfahren auf der dritten Etappe der Tour de Romandie in der Schweiz gewonnen. Der Spanier vom UAE Team Emirates setzte sich nach 18,75 km in Chatel-Saint-Denis vor dem US-Amerikaner Matteo Jorgenson (Movistar) und seinem britischen Teamkollegen Adam Yates durch.

Am Samstag steht über 161,3 km von Sion ins Skigebiet Thyon 2000 die Königsetappe der Rundfahrt an. Bei der Bergankunft auf 2090 Metern Höhe dürfte die Entscheidung um den Gesamtsieg fallen. Die Rundfahrt endet am Sonntag in Genf, dort wird ein Massensprint erwartet.