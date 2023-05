Radsport: Bora-hansgrohe verlängert mit Hauptsponsor

"Wir sind sehr stolz, was wir bis dato gemeinsam erreicht haben, mit den wichtigsten Siegen: dem WM-Titel in Bergen/Norwegen, dem Paris-Roubaix-Sieg und dann letztes Jahr dem Gesamtsieg beim Giro d'Italia", sagte Teamchef Ralph Denk: "Ich freue mich auf diese gemeinsame Zukunft. Es gilt noch viele Ziele, die wir uns gemeinsam gesteckt haben, zu erreichen."

Bora-hansgrohe startet mit den drei deutschen Fahrern Lennard Kämna, Nico Denz und Anton Palzer in die Italien-Rundfahrt. Kämna teilt sich die Führungsrolle mit dem Russen Alexander Wlassow. Beide peilen ein Top-Ergebnis in der Gesamtwertung an. Der Giro startet am Samstag mit einem 19,6 km langen Einzelzeitfahren von Fossacesia Marina nach Ortona.