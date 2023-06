Radsport-Irrwitz: Dieses Duo hätte besser nach hinten schauen sollen ...

Bei einem Radsport-Rennen in Frankreich hat sich am Samstag eine denkwürdige und - für neutrale Zuschauer - urkomische Szene abgespielt: Zwei Fahrer, die Arm in Arm einen Doppelsieg feiern wollten, wurden auf den letzten Metern urplötzlich von einem heranstürmenden Konkurrenten überholt.