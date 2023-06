"Steht einem das Herz still!" Nach Mäder-Tod - nächster Rad-Profi überschlägt sich

Nächster Rad-Profi überschlägt sich

Erst am Donnerstag stürzte Rad-Profi Gino Mäder bei der Tour de Suisse in eine Schlucht und erlag einen Tag später seinen Verletzungen. Bei der Slowenien-Rundfahrt kommt es am Samstag erneut zu einer Schrecksekunde.

Filippo Zana ist bei der Slowenien-Rundfahrt in einer Abfahrt gestürzt

© IMAGO/Sirotti