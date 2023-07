„Können vorne mitfahren“: Bahn-Sprinterinnen mit Ambitionen

Sprint-Bundestrainer Jan van Eijden traut seinen Spitzenfahrerinnen Emma Hinze und Lea Sophie Friedrich bei den Bahnrad-Weltmeisterschaften in Glasgow erneut eine prägende Rolle zu. „Ich denke, dass wir mit Emma und Lea überall vorne mitfahren mitfahren können“, sagte van Eijden am Mittwoch: „Dann kommt es auf die Tagesform an. Im Vorfeld zu sagen, dass wir Weltmeister werden, ist immer schwer. Wir sind aber gut vorbereitet. Die Form stimmt.“