Straßenrad-WM in Glasgow: Lippert führt deutsches Team an

Die deutsche Meisterin Liane Lippert führt das BDR-Team bei den Straßenrad-Weltmeisterschaften in Glasgow an. Die 25-Jährige wurde vom Bund Deutscher Radfahrer als Kapitänin für das Straßenrennen nominiert. Die Movistar-Fahrerin, die zuvor ab Sonntag bei der Tour de France Femmes an den Start geht, gilt als Hoffnungsträgerin für eine Medaille.