Bahnrad-WM: BDR-Trio um Hinze im Keirin-Halbfinale

Die erfolgreichen deutschen Sprinterinnen Emma Hinze und Lea Sophie Friedrich nehmen bei der Bahnrad-WM in Glasgow die nächsten Medaillen ins Visier. Die Teamsprint-Weltmeisterinnen zogen am Sonntagvormittag souverän ins Halbfinale des Keirin-Wettbewerbs ein. Auch Alessa Catriona Pröpster ist eine Runde weiter.

Hinze, die in Glasgow auch im 500-m-Zeitfahren triumphiert hat, gewann wie Titelverteidigerin Friedrich ihren Viertelfinal-Lauf. Pröpster zog als Vierte ihres Rennens in die Vorschlussrunde ein. Europameisterin Friedrich und Pröpster treffen im Halbfinale (ab 19.13 Uhr MESZ/Eurosport) aufeinander.

In der Einerverfolgung verpassten die deutschen Starter die Medaillenläufe knapp. Der frühere Junioren-Weltmeister Tobias Buck-Gramcko wurde in 4:07,626 Fünfter, Felix Groß (4:09,800) belegte den achten Platz. Die Bestzeit fuhr der italienische Titelverteidiger und Weltrekordler Filippo Ganna (4:01,344). Für die Medaillenläufe am Abend war eine Top-4-Platzierung nötig.