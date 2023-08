Bahnrad-WM: Olympiasiegerin kämpft um WM-Gold

Bahnrad-Olympiasiegerin Franziska Brauße hat bei der Multi-WM in Glasgow bereits nach der Qualifikation der Einerverfolgung eine Medaille sicher. Die Titelverteidigerin überzeugte am ersten Wettkampftag mit der zweitbesten Zeit von 3:20,101 Minuten und zog damit ins Finale der beiden besten Sprinterinnen am Abend (20.50 Uhr/Eurosport) ein. Dort trifft Brauße auf Weltrekordhalterin Chloe Dygert aus den USA, die mehr als zwei Sekunden schneller war.

Damit hat Brauße, die bei den Olympischen Spielen in Tokio in der Mannschaftsverfolgung Gold geholt hatte, in jedem Fall die Silbermedaille sicher. Im Vorjahr hatte die 24-Jährige aus Metzingen im französischen Saint-Quentin-en-Yvelines ihren ersten WM-Titel in der Einerverfolgung gewonnen.