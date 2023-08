Bahnrad-WM: Hinze und Friedrich im Sprint-Halbfinale

Die erfolgreichen deutschen Sprinterinnen Emma Hinze und Lea Sophie Friedrich greifen zum Abschluss der Bahnrad-WM in Glasgow nach den nächsten Medaillen. Die Teamsprint-Weltmeisterinnen gewannen am Dienstag jeweils ihre Viertelfinal-Duelle im Sprint-Wettbewerb und zogen in die Vorschlussrunde ein. Edelmetall wird am Mittwoch vergeben.

Die zweimalige Titelträgerin Hinze (25) setzte sich in ihrem Duell nach zwei Läufen gegen das chinesische Toptalent Yuan Liying durch, auch die 23-jährige Friedrich musste gegen Weltmeisterin Mathilde Gros aus Frankreich nicht in den entscheidenden Lauf. Teamsprint-Anfahrerin Pauline Grabosch war bereits im Achtelfinale an der neuseeländische Keirin-Weltmeisterin Ellesse Andrews gescheitert.

Das Erfolgstrio Hinze, Friedrich und Grabosch hatte zum Auftakt der Titelkämpfe in Schottland im Teamsprint mit Weltrekord die Goldmedaille gewonnen. Hinze sicherte sich zudem den Sieg im Zeitfahren über 500 m, in dem Friedrich wie im Keirin Bronze holte. Beide Ausnahmefahrerinnen stehen bei insgesamt acht WM-Titeln.

Im 1000-m-Zeitfahren belegte Maximilian Dörnbach den fünften Platz. Dem 27-Jährige fehlten in 59,245 Sekunden im Finale mehr als vier Zehntel zur Bronzemedaille. In der Qualifikation am Vormittag war der Europameister noch auf den vierten Rang gefahren. Gold sicherte sich in 58,222 Sekunden der niederländische Teamsprint-Olympiasieger Jeffrey Hoogland, der seinen Titel damit erfolgreich verteidigte.