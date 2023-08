Bahnrad-WM: Männer-Vierer verpasst Medaille

Der deutsche Bahnrad-Vierer hat die Medaillenränge in der Mannschaftsverfolgung bei der Multi-WM in Glasgow verpasst. Theo Reinhardt, Benjamin Boos, Tobias Buck-Gramcko und Felix Groß fuhren am Freitag in der ersten Runde in 3:51,282 Minuten die siebtbeste Zeit, für die Chance auf Bronze hätte das Quartett mindestens Vierter werden müssen.

Das Finale im Sir Chris Hoy Velodrome steigt am Samstag (20.07 Uhr/Eurosport). Dort treffen Olympiasieger Italien und der Tokio-Zweite Dänemark aufeinander. Der einst erfolgsverwöhnte deutsche Männer-Vierer wartet seit 22 Jahren auf eine WM-Medaille. Priorität hat in Schottland jedoch die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris.

Der Vierer der Frauen hatte schon am Vormittag die Chance auf Gold verspielt. Das im Vergleich zum Olympiasieg in Tokio personell veränderte deutsche Team mit Franziska Brauße, Mieke Kröger, Lisa Klein und Laura Süßemilch fuhr in der Qualifikation in 4:15,035 Minuten auf den sechsten Platz.