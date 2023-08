Radsport-Tragödie: Tijl De Decker nach Unfall verstorben

Der Belgier Tijl De Decker ist den Folgen seines schweren Trainingsunfalls erlegen und im Alter von nur 22 Jahren verstorben. Das teilte das Profiteam Lotto-Dstny am Freitag mit. „Das Team ist erschüttert“, hieß es in einer Mitteilung.

Tijl De Decker war auf Heck eines Autos geprallt

De Decker war am Mittwoch im Training in der Gemeinde Lier bei Antwerpen verunglückt und lag seither im künstlichen Koma.

Schlimme Erinnerungen an Gino Mäder

Die tragische Todesnachricht weckte dunkle Erinnerungen an das Unglück um Gino Mäder. Der 26 Jahre alte Schweizer war im Juni bei der Tour de Suisse ums Leben gekommen. Mäder, der für das Team Bahrain Victorious aktiv gewesen war, war auf der fünften Etappe bei der Abfahrt in Richtung Ziel von der Straße abgekommen und in eine Schlucht gestürzt. Mäder erlag in einem Krankenhaus seinen Verletzungen.