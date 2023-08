Deutsche Teamsprinter fahren auf WM-Platz fünf

Die deutschen Teamsprinter haben die Medaillenränge bei der Bahnrad-WM in Glasgow verpasst. Luca Spiegel, Nik Schröter und Maximilian Dörnbach unterlagen am Freitag in der ersten Runde in 42,920 Sekunden den Australiern (42,130) und landeten auf dem fünften Gesamtplatz.