Flutkatastrophe in Slowenien: Pogacar will spenden

Sloweniens Radstar Tadej Pogacar will seine Heimat nach der verheerenden Flutkatastrophe finanziell unterstützen. Der zweimalige Tour-de-France-Sieger lädt am 23. August zu einem Treffen in der Hauptstadt Ljubljana ein, für jedes Autogramm und jedes Foto wird der 24-Jährige jeweils 10 Euro spenden.

Schwere Regenfälle hatten seit vergangenem Freitag in vielen Regionen Sloweniens Überschwemmungen zur Folge gehabt, Erdrutsche richteten zudem enorme Schäden an. Zehntausende Häuser wurden bereits zerstört, Dörfer mussten evakuiert werden.

Pogacar befindet sich zurzeit bei der WM in Glasgow. Am Freitag stand für ihn noch das Einzelzeitfahren an, nachdem er sich im Straßenrennen am vergangenen Sonntag die Bronzemedaille gesichert hatte.