Handbike-Staffel holt zum Abschluss WM-Silber

Die deutsche Mixed-Team-Staffel hat bei der WM der Para-Radsportler in Glasgow einen silbernen Schlusspunkt gesetzt. Das Handbike-Trio Annika Zeyen, Johannes Herter und Vico Merklein fuhr am letzten Tag der Titelkämpfe in Schottland nach 15,3 km in 25:50 Minuten auf Platz zwei, nur Frankreich war 15 Sekunden schneller.