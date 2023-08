Handbikerin Zeyen holt vierten WM-Titel im Straßenrennen

Die deutschen Para-Radfahrer räumen bei der WM in Glasgow weiter ab. Handbikerin Annika Zeyen sicherte sich am Freitag in Dumfries in der Startklasse H3 ihre insgesamt vierte WM-Goldmedaille auf der Straße. Die Paralympics-Siegerin im Rollstuhlbasketball von London 2012 war nach 46,8 km in 1:27:44 Stunden nicht zu schlagen.