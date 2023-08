Leidert holt WM-Bronze im Junioren-Zeitfahren

Das deutsche Radsport-Talent Louis Leidert hat bei der WM in Schottland die Bronzemedaille im Einzelzeitfahren der Junioren gewonnen. Der 18-Jährige belegte am Freitag nach 22,8 km im Kampf gegen die Uhr in Stirling in 29:03,73 Minuten den dritten Platz. Leidert lag 34,11 Sekunden hinter Weltmeister Oscar Chamberlain aus Australien.