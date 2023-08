Nach Weltrekord im Teamsprint-Titel: Hinze gewinnt auch Zeitfahr-Gold

Sprinterin Emma Hinze hat einen Tag nach dem Titel im Teamsprint bei der Bahnrad-WM in Glasgow auch im Zeitfahren triumphiert. Die 25-Jährige aus Hildesheim fuhr im Finale am Freitag über die nicht-olympischen 500 m in 32,820 Sekunden die Bestzeit, ihre Teamkolleginnen Lea Sophie Friedrich (33,134 Sekunden) und Pauline Grabosch (33,296) folgten auf den Plätzen drei und fünf.

Schon in der Qualifikation war Hinze in 32,850 Sekunden die Bestzeit gefahren. Friedrich und Grabosch belegten die Plätze vier und fünf.

Hinze und Friedrich gehen beim Multi-Event in Schottland noch im Keirin am Sonntag und im Sprint am kommenden Mittwoch an den Start und zählen dort zu den Favoritinnen.