Para-Radfahrerin Hausberger verpasst nächstes WM-Gold

Para-Radsportlerin Maike Hausberger hat bei der WM in Glasgow ihren nächsten Titel nur knapp verpasst. Die 28-Jährige aus Trier landete am Samstag im 62,4 km langen Straßenrennen in der Zweirad-Klasse C2 auf dem dritten Platz und gewann damit Bronze, zwei Sekunden fehlten auf die siegreiche Schweizerin Flurina Rigling.