Protest sorgt für Stillstand im WM-Straßenrennen

Das prestigereiche Straßenrennen der Radsport-WM in Glasgow ist am Sonntag nach rund 90 Minuten wegen einer Protestaktion für fast eine Stunde unterbrochen worden.

Der französische Ex-Weltmeister Julian Alaphilippe posierte in der Zwischenzeit für ein Selfie, der niederländische Mitfavorit Mathieu van der Poel hielt einen Small Talk mit seinen Teamkollegen, andere Fahrer nahmen in Begleitautos Platz. Während sich ein Polizeibus durch die wartenden Radprofis schob, informierte UCI-Präsident David Lappartient an der Strecke persönlich über den Stand der Entwicklungen.